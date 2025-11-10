Ausblick von Vorsicht geprägt

Erstmals macht das Unternehmen konkrete Angaben zu den Erwartungen für das Gesamtjahr 2025/26. Demnach wird ein Umsatz zwischen 265 und 290 Millionen Franken sowie eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (Ende März) erwartet Lem keine grundsätzlichen Änderungen im Marktumfeld. Weiterhin bestünden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik der USA, der Währungsentwicklung oder der weiteren geopolitischen Entwicklungen.