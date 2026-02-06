Gewisse Bodenbildung erkennbar

Beim Betriebsergebnis (EBIT) zeichnet sich nach dem Einbruch im Vorjahreszeitraum nun mit einem Rückgang um noch 8,0 Prozent auf 18,5 Millionen Franken auf eine gewisse Bodenbildung ab. Die Marge lag bei 8,5 Prozent nach 8,7 Prozent in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25. Zusammengefasst verblieb ein unveränderter Reingewinn von 12,1 Millionen.