Regional gesehen ergab sich in der wichtigen Konzernregion China ein Rückgang um rund 21 Prozent, dies aufgrund der dortigen Konjunkturabschwächung und des Lagerabbaus. In der Region EMEA ergab sich hingegen ein Wachstum von gut 31 Prozent, womit Europa China umsatzmässig überholte. In Amerika konnten die Verkäufe derweil in etwa gehalten werden.