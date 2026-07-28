Effizienzprogramm beflügelt Marge

Lem sei getragen von einer guten Nachfrage im Geschäft mit Rechenzentren mit starkem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet und habe die Marge zum Betriebsgewinn EBIT auf den höchsten Quartalswert seit zwei Jahren gesteigert, wird Firmenchef Frank Rehfeld in der Mitteilung zitiert. Dazu trugen auch Effizienzsteigerungen bei.