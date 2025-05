Geographisch betrachtet fiel der Umsatz in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) mit 34 Prozent deutlich zurück. Aber auch in Amerika resultierte ein starker Rückgang von 27 Prozent und in Rest-Asien von 38 Prozent. Einzig in China (-1,8 Prozent) konnte Lem das Umsatzniveau einigermassen halten.