Der vor einer milliardenschweren Zusammenarbeit mit Rheinmetall stehende italienische Rüstungskonzern Leonardo hat dank guter Auftragslage in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinn gesteigert und sieht sich auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. «Die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung des Zeitraums sowie die Geschäftsentwicklung und die Stärkung der Finanzindikatoren bestätigen die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges», sagte CEO Roberto Cingolani. Mit Rheinmetall will Leonardo in einem Gemeinschaftsunternehmen Panzer bauen. Aufträge über 20 Milliarden Euro durch die italienischen Streitkräfte stehen dabei ins Haus. Langfristig und mit Folgeaufträgen könnten es sogar 50 Milliarden Euro werden.