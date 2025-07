Verdreifachung der Investorengelder angestrebt

Am Investorentag Anfang März bekräftigte Partners Group seine Absicht, die verwalteten Vermögen in der Höhe von 152 Milliarden auf 450 Milliarden Dollar zu steigern. Heruntergebrochen auf die Divisionen sollen die Vermögen bis 2033 in «Private Equity» auf über 200 Milliarden Dollar ansteigen, in «Private Credit» auf über 70 Milliarden, in «Infrastructure» auf über 100 Milliarden, in «Real Estate» auf über 50 Milliarden sowie im neuen Geschäftsbereich «Royalties» auf über 30 Milliarden.