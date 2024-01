Lieferengpässe wegen der Angriffe von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer zwingen den Autobauer Volvo zu einem Aussetzen der Produktion in Belgien. Montag, Dienstag und Mittwoch solle das Werk in Gent zum Stillstand kommen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Lieferung von Getrieben infolge der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer. «Weil die Schiffe umgeleitet werden müsse, haben wir die Teile im Moment nicht.» Derzeit werde davon ausgegangen, ab Donnerstag wieder produzieren zu können.