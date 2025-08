Auf der Produktseite gab die Swisscom Ende Mai eine Neuerung bekannt: Sie setzt bei der Cybersicherheit direkt am Netz an statt an Geräten der Firmenkunden. Damit sind die Handys, Computer, Tablets oder IoT-Geräte der Unternehmenskunden geschützt, sobald sie mit einer Swisscom-SIM-Karte mit dem Internet verbunden sind. Das Ganze funktioniert laut Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann wie ein sehr grosses Unternehmensnetz.