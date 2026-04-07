Anleger hofften im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Davon liessen sich die Anleger offensichtlich auch nicht von erneuten Drohungen von Donald Trump gegen den Iran abbringen. Der US-Präsident hatte eine schnelle Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke angekündigt, sollte Teheran nicht rechtzeitig einlenken. Der Republikaner sagte im Weissen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine «völlige Zerstörung» herbeiführen könnten. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der Strasse von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.