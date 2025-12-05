Der Schweizer Aktienmarkt dreht am Freitag kurz nach der Börseneröffnung ins Minus. Die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Die Anleger hätten vor der in der kommenden Woche erwarteten US-Zinsentscheidung einen Gang hinuntergeschaltet. Dies auch weil am Nachmittag neben dem Konsumentenstimmungsindex aus Michigan mit den PCE-Daten das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass veröffentlicht wird. Dies dürfte zeigen, ob der Preisdruck unter Kontrolle ist, meint ein Händler. Allerdings sind dies die Daten vom September, die wegen der Folgen des «Shutdown» mit Verspätung nachgeliefert werden und damit keine allzu grosse Bedeutung haben dürften. Derweil wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Fed auf seiner letzten Sitzung des Jahres am kommenden Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, auf rund 90 Prozent taxiert.