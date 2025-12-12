Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 155,69 Yen JPY und legte leicht auf 7,0554 Yuan CNY zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7946 Franken CHF vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1735 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9325 Franken EUR/CHF. Der Dollar-Index, der den Greenback mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, notierte auf einem Zwei-Monats-Tief, nachdem die US-Notenbank Fed einen weniger restriktiven Ausblick auf die Zinsen gegeben hatte als erwartet.