Händler sehen die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt nun bei 68 Prozent, nachdem sie ihn vor der Fed-Sitzung als nahezu sicher angesehen hatten. So gewann der Dollar geringfügig auf 154,04 Yen und legte leicht auf 7,1160 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8046 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1530 Dollar und zog leicht auf 0,9278 Franken an.