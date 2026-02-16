Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal nur um 0,2 Prozent gewachsen und verfehlte damit die Prognosen der Analysten ‌deutlich, die mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet hatten. Die schwachen ‌Daten gelten als Belastungsprobe für die Regierung von Ministerpräsidentin ​Sanae Takaichi. «Das zeigt, dass die Erholungsdynamik der Wirtschaft nicht sehr stark ist», sagte der Ökonom Kazutaka Maeda vom Meiji Yasuda Research Institute. «Konsum, Investitionsausgaben und Exporte - Bereiche, von denen wir uns erhofft hatten, dass sie die Wirtschaft antreiben würden – waren einfach nicht so stark wie erwartet», so Maeda weiter.