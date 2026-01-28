Der bereits im Jahr 2024 begonnene Abwärtstrend auf dem Lkw-Markt habe sich auch im Jahr 2025 weiter fortgesetzt, erklärte Volvo-Chef Martin Lundstedt. Als Resultat habe der Konzern weniger Fahrzeuge und Maschinen absetzen können. Doch inzwischen zeige sich in einigen Märkten eine Stabilisierung, in einigen Fällen habe sich die Lage sogar leicht verbessert.