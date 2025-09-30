Vorbehältlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde wird Eggenberger seine Funktion per Anfang 2026 als Leiter Firmenkunden antreten. Er übernimmt damit auch die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft der LLB-Gruppe, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Er bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, unter anderem bei der UBS und der Schwyzer Kantonalbank. Seit 2019 leitet er die Abteilung Firmenkunden an den Standorten Schwyz und Pfäffikon SZ. Weiter gehört Eggenberger seit 2024 dem Vorstand von SchwyzNext an. Diese fördert Innovationen in der Schwyzer Wirtschaft.