Christoph Reich tritt die Nachfolge von Gabriel Brenna an, der das Unternehmen im Juni in Richtung Raiffeisen verlassen hat. Nach Brennas Abgang hatte der langjährige Finanzchef die LBB bereits interimistisch geleitet. Reich habe die Entwicklung der Bank als CFO seit 2012 massgeblich mitgeprägt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen und sei auch in mehreren strategischen Gremien der LLB-Gruppe aktiv. In den vergangenen Monaten habe er in seiner interimistischen Rolle «Führungsstärke, Tatkraft und Weitsicht» unter Beweis gestellt.