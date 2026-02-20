Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verschlechterte sich damit auf 67,0 Prozent von 66,4 Prozent im Jahr davor. Ohne die Integration hätte der Wert bei 65,4 Prozent gelegen, schreibt die Bank. Als Zielgrösse strebt die LLB bis zum Ende der laufenden Strategieperiode (ACT-26) einen Wert von höchstens 65 Prozent an.