Kosten steigen stärker als Erträge

Die Kosten erhöhten sich um 7,9 Prozent auf 177,2 Millionen Franken, was die Bank vor allem auf den Anstieg des Personalaufwands zurückführt. Die LLB-Gruppe habe in den vergangenen zwölf Monaten knapp hundert zusätzliche Stellen geschaffen, vor allem in Zusammenhang mit den neuen Standorten in Deutschland und in der Schweiz, heisst es.