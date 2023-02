Das Geschäftsvolumen, das bei der LLB Kundenvermögen plus Kundenausleihungen umfasst, kam bei 98,4 Milliarden Franken zu liegen, was einem Rückgang um 6,9 Prozent entspricht. Während die Kundenausleihungen leicht zulegen konnten, sanken die Kundenvermögen aufgrund der Verwerfungen an den Finanzmärkten um 8,7 Prozent auf 83,9 Milliarden Franken. Der Bank flossen im zurückliegenden Jahr Netto-Neugelder im Umfang von 3,6 Milliarden Franken zu, etwa halb so viel wie im Vorjahr. Wachstum gab es dabei in allen Marktdivisionen und Buchungszentren, heisst es weiter.