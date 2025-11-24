Er folgt auf Christoph Reich, der im September 2025 das Amt des Konzernchefs übernahm. Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2011 ist er in verschiedenen Funktionen innerhalb der LLB-Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement.