Er folgt auf Christoph Reich, der im September 2025 das Amt des Konzernchefs übernahm. Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2011 ist er in verschiedenen Funktionen innerhalb der LLB-Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement.
Die Ernennung steht laut den Angaben unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.
Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis erhält auf Anfang 2026 in der Person von Peter Hackel ebenfalls einen neuen Finanzchef. Dessen Vorgänger Dirk Kirsten verlässt das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2026.
Hackel verfüge über eine «ausgezeichnete» Erfolgsbilanz in der Finanzleitung wachstumsorientierter Unternehmen, teilte Medartis am Montag mit. Nach den jüngsten Akquisitionen erfolge diese Ernennung also zu einem «entscheidenden» Zeitpunkt.
Der neue Finanzchef habe umfassende Führungserfahrung in multinationalen Konzernen gesammelt, hiess es weiter. Angefangen mit Technologieunternehmen wie Syntegon und OC Oerlikon bis hin zu Unternehmen in der Gesundheitsbranche wie Straumann und Geistlich Pharma. Er sei zudem Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses bei Georg Fischer.
(AWP)