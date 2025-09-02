Die Transaktion zur Vermittlung von Private-Banking-Kunden erfolgt in Form eines sogenannten Referral-Deals, erklärte die LLB weiter. Das Vermittlungspotenzial belaufe sich auf rund eine Milliarde Franken - das sei weniger ein 1 Prozent des Geschäftsvolumens der LLB-Gruppe. Über den Vermittlungspreis wurde Stillschweigen vereinbart.