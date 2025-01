In diesem Jahr kletterte der Kurs seit Januar hingegen um knapp 8,5 Prozent in die Höhe und gehört damit zu den besten Titeln im Swiss Leader Index (SLI). Der SLI beinhaltet die 30 grössten und liquidesten Aktien am Schweizer Markt. Seit dem jüngsten Tief im November 2024 bei 67,52 steht im Vergleich zum aktuellen Kursniveau von 80,40 Franken im frühen Handel am Montag sogar ein Plus von gut 18 Prozent zu Buche. Aufgrund des Ausverkaufs der US-Tech-Werte als Reaktion auf DeepSeek verlieren auch die Logitech-Valoren am Montag 2,4 Prozent.