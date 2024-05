«Sell in May and go away»? Mitnichten. Der Schweizer Aktienmarkt, und natürlich auch andere Börsenplätze, bewiesen diesen Monat, dass alte Börsenweisheiten nicht immer stimmen. Der Swiss Market Index (SMI) und der Swiss Performance Index (SPI) legten seit Monatsbeginn um über 5 Prozent zu. Inklusive Dividenden notieren Schweizer Aktien damit seit Jahresbeginn gut 9 Prozent höher.