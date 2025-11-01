Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles!, wusste schon Gretchen in Goethes Faust. Innert zwei Jahren hat sich der Preis von Gold mehr als verdoppelt. Trotzdem ist kein Ende der Hausse in Sicht. Kann dieser Goldboom noch lange so weitergehen? Und: Lohnt es sich überhaupt, jetzt noch einzusteigen?