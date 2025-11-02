«Ein alter Zopf mit Floskeln»

Die offenen Löhne sind nur ein Teil des Kulturwandels. Auch in der Kommunikation geht die NSNW andere Wege: Der Webauftritt funktioniert weniger wie eine Verlautbarungsstelle, sondern wie eine einzige Personalplattform. Es gilt: kein Blabla. «Die Arbeit an und auf der Autobahn ist kein Zuckerschlecken», heisst es da etwa. Aber ebenso: «Bei uns kannst Du auch ohne den Einsatz der Ellenbogen weiterkommen.»