Adidas überzeugt die Analysten mit einem starken Umsatzwachstum, überdurchschnittlicher Marktentwicklung und einer soliden Pipeline an neuen Produkten. Seit dem Amtsantritt des neuen CEOs haben sich Umsatz und Gewinn des Unternehmens deutlich erholt. Die Aktie ist in dieser Zeit zwischenzeitlich gestiegen, sank aber in den letzten zwei Jahren wieder moderat. Seit Anfang Jahr weist die Aktie einen Verlust von über 14 Prozent auf. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen in den kommenden drei Jahren mit einem Gewinnwachstum pro Aktie im mittleren Zehnerbereich.