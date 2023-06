Das wiederum ruft den für Julius Bär tätigen Analysten Fabian Wenner auf den Plan. In einem Kommentar gibt er zu bedenken, dass bei Lonza bloss 12 Prozent des Gruppenumsatzes von den Problemen Sartorius' betroffen sein dürften. Dem Basler Unternehmen dürfte es daher möglich sein, fehlende Umsätze mit solchen aus anderen Geschäftsfeldern auffangen zu können. Wenner hält sowohl an der Kaufempfehlung als auch am Kursziel von 620 Franken für die Aktien von Lonza fest.