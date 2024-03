In dem Luftfahrtkonzern läuft es derzeit an mehreren Stellen nicht rund, auch wenn das Unternehmen zuversichtlich auf eine starke Hauptsaison im Sommer blickt. Am Donnerstag streikt das Lufthansa-Bodenpersonal zum wiederholten Male für die Lohnforderung ihrer Gewerkschaft Verdi von 12,5 Prozent mehr Geld. In Kürze könnten die Flugbegleiter die Arbeit niederlegen, um in den Tarifverhandlungen Druck für die von der Kabinengewerkschaft UFO geforderte Erhöhung der Vergütung von 15 Prozent zu machen. Auch bei den Airports steigen die Kosten für Personal und die Luftverkehrssteuer in Deutschland. Mitten in der schwierigen Gemengelage stellt sich der Vorstand unter Konzernchef Carsten Spohr neu auf, da vier von sechs Managern auf einen Schlag gehen. So wird Finanzchef Remco Steenbergen das letzte Mal die Jahresbilanz vorstellen, ehe er im Juli zum Schweizer Pharmakonzern Sandoz wechselt.