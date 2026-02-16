Seinen Platz räumen müsste dann voraussichtlich das Papier des Modehändlers Zalando , wie die Analystin Carolin Raab von der Deutschen Bank und der Experte Pankaj Gupta von JPMorgan aktuellen Studien zufolge erwarten. Während die Indexaufnahme von Lufthansa bis vor wenigen Tagen jedoch noch nahezu sicher erschienen sei, habe der jüngste Kursverfall der Aktie, ausgelöst durch Streiks, dies nun wieder mehr infrage gestellt, schrieb Raab. Die kommenden Wochen würden daher entscheidend werden, ob es im Dax zu einer Änderung komme und - falls ja -, wer dann wirklich absteigen müsse.