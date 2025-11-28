Bernadette Koch ist Wirtschaftsprüferin und nimmt auch weitere VR-Mandate wahr. So ist sie Vizepräsidentin im Gremium der Schweizer Post sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Tochter Postfinance, bei Geberit, Mobimo und Energie Oberkirch. Die Mandate bei Post und Postfinance wird sie aber auf Ende März niederlegen.