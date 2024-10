Zinsengeschäft

Insgesamt stieg der Geschäftsertrag der Kantonalbank mit einem Plus von 5,7 Prozent auf 483,5 Millionen Franken an. In der bedeutendsten Sparte, dem Zinsengeschäft, habe die Bank die drei erfolgten Leitzinssenkungen dieses Jahres gut abgefedert, heisst es in der Mitteilung. Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft legte um 4,7 Prozent auf 328,0 Millionen zu.