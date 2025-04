An dem an der Bilanzmedienkonferenz 2024 gegebenen Ausblick für das laufende Jahr hält die Kantonalbank aber weiterhin fest. So strebt das Finanzinstitut - sofern keine unerwarteten und schwerwiegenden Ereignisse eintreten - im Geschäftsjahr 2025 einen Konzerngewinn zwischen 265 und 285 Millionen Franken an.