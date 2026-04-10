Die Konjunktur-, Inflations- und Börsenentwicklung dürften im Jahr 2026 aber vom Iran-Krieg beeinflusst werden, so die LUKB. Sie rechnet aufgrund der steigenden Energiepreise etwa kurzfristig mit einer höheren Inflation. Solange der Krieg räumlich und zeitlich begrenzt bleibe, prognostiziert die LUKB aber noch ein moderates Wachstum der Weltwirtschaft für dieses Jahr und rechnet nicht mit einer Erhöhung der Leitzinsen. Auch sei die Schweizer Wirtschaft robust.