Sie habe «umfassend» in das hauseigene Asset Management, in ein «vollwertiges» Kapitalmarktgeschäft mit einem Kompetenzzentrum für strukturierte Produkte und in die Digitalisierung zentraler Prozesse investiert. Damit habe sie die LUKB in den vergangenen Jahren zu einer integrierten Universalbank entwickelt, die Privatkundengeschäft, Private Banking sowie Firmen- und Gewerbekundengeschäft abdeckt.