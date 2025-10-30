Wachsende Komplexität treibt die Ansprüche der Arbeitgeber

Fast jeder in der Branche kennt entsprechende Geschichten. «Eine Kundin war im Urlaub, und die Haushälterin war so stolz, als sie zurückkam», erinnert sich MacPherson. «Sie sagte: ‘Ich habe all Ihre Türgriffe und Beschläge poliert und wieder schön glänzend gemacht, weil sie stumpf waren.’ Die Kundin war entsetzt - sie hatte die gewollte Patina entfernt.» Der Fehler kostete 75'000 Dollar: So viel war nötig, um die Beschläge abzubauen, neu zu veredeln und wieder anzubringen. Die Haushälterin behielt ihren Job. Die Eigentümerin wusste, «es war ihre eigene Schuld», weil sie das Personal nicht ausreichend geschult hatte.