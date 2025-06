Regionale Unterschiede

Die regionale Verteilung fällt bei den Top-Immobilien des Landes eindeutig aus: Acht der zehn teuersten Objekte liegen in der Genferseeregion, zwei im Tessin. «Die Auswertung von ImmoScout24 zeigt eindrücklich, wie stark sich der Markt für exklusive Wohnimmobilien in der Schweiz weiterhin in der Genferseeregion abspielt», sagt Waeber. Dass das teuerste Objekt der Schweiz ebenfalls dort liegt, ist also kein Zufall.