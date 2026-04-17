Auch für die Schweizer Uhrenhersteller hat die Region an Gewicht gewonnen und gilt als klarer Wachstumsmarkt. Rund 10 Prozent der Schweizer Uhrenexporte führen in den Nahen Osten, Tendenz steigend. Dubai ist der achtstärkste Markt für die hiesigen Hersteller, Saudi-Arabien ist auf Platz 15 und Katar auf 21.