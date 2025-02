Beim Geschäftserfolg, der bei Banken das Mass der operativen Leistung angibt, verzeichnete die Luzerner Kantonalbank (LUKB) 2024 ein Plus von 4,7 Prozent auf 317,8 Millionen Franken, wie die Bank am Montag mitteilte. Unter dem Strich verdiente die Bank nach Zuweisung an die Reserven mit 286,6 Millionen 8,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Es ist der höchste Gewinn der Geschichte.