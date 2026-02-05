Die Bank verwaltete per Ende Jahr Kundenvermögen in der Höhe von 42,6 Milliarden Franken. Zum Halbjahr waren es noch 40,1 Milliarden gewesen. Der Zufluss von Neugeldern lag netto bei 1285 Millionen Franken und damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (768 Mio). Der Performance-Beitrag durch die gute Entwicklung an den Aktienmärkten machte derweil 1,8 Milliarden Franken aus.