Alder versuche «offenbar» Haefner und Spuler dazu zu bringen, je rund 200 Millionen Franken in das Unternehmen einzuschiessen, so das Blatt. «Dem Vernehmen nach» mache Spuhler aber jede weitere Geldspritze von einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats abhängig.