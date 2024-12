Performances wie in einer Finanzkrise

Die Aktie vom grössten Luxuskonzern LVMH, der noch bis Mitte 2023 das grösste börsennotierte Unternehmen Europas war, ist in diesem Jahr besonders stark zurückgegangen. Die Aktie bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Erholung und Rückschlag. Seit Januar 2024 hat LVMH an der Börse 14 Prozent verloren, was der schlechtesten Jahresperformance seit der globalen Finanzkrise 2008 entspricht. Nun steigen die Titel langsam wieder und notieren bei rund 640 Euro.