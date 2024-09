Es herrscht Ausnahmezustand in Wolfsburg, doch nach der Spätschicht ist in Brunos Tunnelschänke davon wenig zu spüren. Wie sonst auch an einem Dienstagabend gegen 22 Uhr kommen die Arbeiter vorbei, holen sich ein Bier für den Nachhauseweg oder setzen sich für einen Absacker an den Tresen, auf dem eine schwarze Katze im Zigarettenrauch liegt und döst. Es ist der Tag vor der Betriebsversammlung, bei der es um die drohenden Werksschliessungen und Entlassungen geht. Ihn selbst träfen die verschärften Sparpläne nicht, sagt ein Karosseriebauer, der seit 1986 für Volkswagen arbeitet, er habe bereits einen Vertrag zur Altersteilzeit unterschrieben. Zumal es ja nicht das erste Mal sei, dass Volkswagen Probleme habe. «Das kennen wir alles schon», sagt er zu seinem Kollegen, «weisst du noch, 1994?»