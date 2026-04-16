Der von Jacek ‌Szwajcowski kontrollierte Investor CEPD, der im Frühjahr ​2025 eingestiegen war, hält seit April rund 15 Prozent der Anteile und ist somit der grösste Aktionär von DocMorris. Der Grossaktionär will bei der Generalversammlung vom 12. Mai früheren Angaben zufolge drei eigene Vertreter in ‌den Verwaltungsrat wählen lassen und durch die Absetzung von Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli den Vorsitz übernehmen.