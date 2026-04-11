Andere G7-Staats- und Regierungschefs seien bisher nicht nach Versailles eingeladen worden. Das Treffen der sieben ‌führenden Industriestaaten (G7) findet vom 15. bis 17. Juni in Evian-les-Bains am französischen ‌Ufer des Genfer Sees statt. Macron hatte den ​Termin bereits verschoben, um Rücksicht auf eine Kampfsportveranstaltung im Weissen Haus zu Trumps 80. Geburtstag am 14. Juni zu nehmen.