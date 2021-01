In den letzten Tagen erlebte man eindrücklich, wie Reddit-Gruppen und Twitter-Hobbyaktionäre eine Aktie in den Himmel steigen lassen können. Die Titel von GameStop, einem texanischen Detailhändler für Computerspiele, sprangen wegen solch eines Herden-Effekts teils innert ein paar Stunden um 100 Prozent nach oben.

Nun geschieht Ähnliches bei einer alten Bekannten: Nokia. Die Liebe eines Reddit-Forums für Technologiewerte der alten Schule lässt die Aktien der finnischen Firma auf den grössten Wochengewinn seit mehr als sieben Jahren zusteuern.

Die Titel des einst weltbekannte Handy-Herstellers, der inzwischen mit Telekom-Equipment um Anteile am 5G-Markt kämpft, stiegen am Montag in Helsinki um 13 Prozent, am Dienstag betrug das Plus bis zum Mittag knapp 7 Prozent. Die Bewegung hatte am Montag nach der Eröffnung des US-Marktes an Fahrt gewonnen, da die Aktie von Nutzern des WallStreetBets-Forums von Reddit beworben wurde.

Bemerkenswertes Handelsvolumen

Das Plus bei Nokia war nicht so extrem war wie die Schwankungen bei Gamestop oder Blackberry – einem anderen Favoriten auf dem amerikanischen Social-Media-Aggregator Reddit. Doch andererseits war das Volumen hier bemerkenswert, insbesondere bei den in den USA kotierten ADR-Titeln. Laut Daten von "Bloomberg" wechselten am Montag mehr als 296 Millionen solcher Nokia-Papiere den Besitzer; der dem 30-Tage-Durchschnitt liegt bei rund 37 Millionen.

Die Titel beendeten den Tag mit einem Plus von 15 Prozent, während BlackBerry um 28 Prozent und Gamestop um 18 Prozent zulegten.

Reddit-Benutzer schafften es in den letzten Wochen, Dutzende US-Aktien aufzublasen, darunter den bedrängten Detailhändler Express Inc.. Doch Nokia scheint das einzige Beispiel zu sein, wo der Trend auch eine europäische Firma erfasste.

Nokias Popularität beruht zum Teil auf nostalgischen Gefühlen für die Mobiltelefone des finnischen Konzerns: Sie waren Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre bekannt für ihre Robustheit sowie Spiele wie Snake. Nokia verlor dann beim Wechsel zu den Smartphones gegen Apple und verkaufte sein Mobiltelefon-Geschäft 2014 an Microsoft.

"Es ist, als hätte jemand eine Zeitung aus dem Jahr 2006 genommen, um herauszufinden, wer damals die goldenen Tech-Unternehmen waren", sagt Neil Campling, Analyst bei Mirabaud Securities, in einem schriftlichen Kommentar. "Hinzu kommt die Attraktivität eines tiefen Preises, gemessen im Dollarkurs der Aktie plus eine Marke, an die sch die Leute erinnern. Und dann kauft man es blind in der Hoffnung, das nächste Tesla entdeckt zu haben."

Diesmal ohne Bären

Dass Nokia am Dienstag an der Börse von Helsinki weiter anstieg, lag aber auch daran, dass die schwedische Handelsbanken ihr Kursziel für die Aktie angehoben hatte – mit Hinweise auf die Nokias Fortschritte bei der Unterzeichnung neuer Verträge.

Andere Analysten warnen derweil vor weiterer Volatilität wegen des Interesses, das die Aktie vom Reddit-Forum auf sich gezogen hat.

Ein grosser Unterschied zwischen Nokia und GameStop: Das finnische Unternehmen stand zuvor nicht im Visier von Bären und Leerverkäufern. Nokia-Titel sind nur zu 2,2 Prozent für Short-Trades greifbar, verglichen mit 97 Prozent bei Gamestop, wie Daten von IHS Markit zeigen.

Eine Nokia-Sprecherin lehnte es ab, sich zu den Aktienkursen zu äussern.

Mit Material von der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel «Nach Gamestop jetzt Nokia: Die Kleinaktien-Herde erreicht Europa».