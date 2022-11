Der weltweite Bedarf an Transporten werde in diesem Jahr um zwei bis vier Prozent sinken, teilte die Reederei-Gruppe am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz mit. In ihrer bisherigen Prognose hatte die weltweit zweitgrösste Container-Linie sowohl einen Rückgang um ein Prozent als auch einen Zuwachs um ein Prozent in Aussicht gestellt, wobei das Management eher vom unteren Ende der Spanne ausging. Als Grund für den nun gesenkten Ausblick nannte der Konzern den wirtschaftlichen Abschwung. Maersk gilt wegen seines hohen Marktanteils als Barometer für den Welthandel.