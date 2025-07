Allerdings ist Nvidia kein Trade mit viel kurzfristigem Gewinnpotenzial wie in den letzten zwei Jahren, auch wenn der Titel am Mittwoch im frühen New Yorker Handel bei der Marktkapitalisierung die Marke von vier Billionen Dollar geknackt hat. Xiadong Bao, Portfolio Manager internationale Aktien bei Edmond de Rothschild Asset Management, erklärt gegenüber cash.ch, dass Nvidia zwar immer noch mit einem hohen Wachstum zu überzeugen wisse. Allerdings sei die Häufigkeit der jährlichen Aktualisierungen für Nvidia-KI-Server im Vergleich zur geopolitischen Konstellation mit US-Zöllen und dem im Raum stehenden Reshoring noch ungeklärt. Darauf müssen Anlegerinnen und Anleger achten. Das ist die grösste Sorge, so Bao.