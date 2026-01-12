Um den Markt in den letzten Jahren zu schlagen, verfolgten viele Anleger eine einfache Strategie: Sie kauften massiv die grössten US-Technologieaktien.
Lange Zeit zahlte sich das aus. Letztes Jahr jedoch nicht mehr. Zum ersten Mal seit 2022, als die US-Notenbank begann, die Zinsen anzuheben, schnitten die meisten der sieben Tech-Giganten schlechter ab als der S&P 500 Index. Zwar stieg der «Bloomberg Magnificent 7 Index» im Jahr 2025 um 25 Prozent, verglichen mit 16 Prozent für den S&P 500, doch war dies nur auf die enormen Gewinne von Alphabet und Nvidia zurückzuführen.
Viele Wall-Street-Profis gehen davon aus, dass sich diese Dynamik auch 2026 fortsetzen wird, da sich das Gewinnwachstum verlangsamt und Fragen zu den Erträgen aus hohen Investitionen in künstliche Intelligenz aufkommen. Bislang haben sie Recht behalten: Der «Magnificent 7 Index» stieg zu Jahresbeginn nur um 0,5 Prozent, während der S&P 500 um 1,8 Prozent zulegte. Plötzlich ist die Auswahl der Aktien innerhalb der Gruppe entscheidend.
«Dies ist kein Markt, der für alle gleich ist», sagte Jack Janasiewicz, leitender Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers Solutions, die über ein Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar verfügen. «Wenn man einfach nur die Gruppe kauft, könnten die Verlierer die Gewinner ausgleichen.»
Der dreijährige Bullenmarkt wurde von den Technologieriesen angeführt, wobei Nvidia, Alphabet, Microsoft und Apple allein mehr als ein Drittel der Gewinne des S&P 500 seit Beginn des Aufschwungs im Oktober 2022 ausmachten. Aber die Begeisterung für sie lässt nach, während das Interesse am Rest des S&P 500 steigt.
Angesichts des nachlassenden Gewinnwachstums der Big Tech-Unternehmen geben sich die Anleger nicht mehr mit Versprechungen von KI-Reichtümern zufrieden - sie wollen endlich Renditen sehen. Die Gewinne der «Magnificent 7» werden laut Daten von Bloomberg Intelligence im Jahr 2026 voraussichtlich um etwa 18 Prozent steigen, was das langsamste Wachstum seit 2022 darstellt und nicht viel besser ist als der für die anderen 493 Unternehmen im S&P 500 prognostizierte Anstieg von 13 Prozent.
«Wir beobachten bereits eine Ausweitung des Gewinnwachstums und gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird», sagte David Lefkowitz, Leiter US-Aktien bei UBS Global Wealth Management. «Tech ist nicht das einzige Spiel in der Stadt.»
Ein Grund für Optimismus sind die relativ moderaten Bewertungen der Gruppe. Der «Magnificent 7 Index» wird mit dem 29-fachen der für die nächsten 12 Monate prognostizierten Gewinne bewertet, was deutlich unter den 40-fachen Multiplikatoren zu Beginn des Jahrzehnts liegt. Der S&P 500 wird mit dem 22-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, der Nasdaq 100 Index mit dem 25-fachen.
Hier ein Blick auf die Erwartungen für das kommende Jahr.
Nvidia
Der dominierende AI-Chiphersteller steht unter Druck aufgrund der zunehmenden Konkurrenz und der Sorge um die Nachhaltigkeit der Ausgaben seiner größten Kunden. Die Aktie ist seit Ende 2022 um 1165 Prozent gestiegen, hat aber seit ihrem Rekordhoch am 29. Oktober 11 Prozent verloren.
Der Konkurrent Advanced Micro Devices hat Aufträge für Rechenzentren von OpenAI und Oracle Corp. erhalten, und Nvidia-Kunden wie Alphabet setzen zunehmend ihre eigenen massgeschneiderten Prozessoren ein. Dennoch steigen die Umsätze weiter rasant an, da die Nachfrage nach Chips das Angebot übersteigt.
Die Wall Street ist optimistisch: 76 der 82 Analysten, die den Chiphersteller beobachten, stufen die Aktie mit «Kaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert einen Anstieg von rund 39 Prozent in den nächsten 12 Monaten und ist damit laut Daten von Bloomberg das beste innerhalb der Gruppe.
Microsoft
Für Microsoft war 2025 das zweite Jahr in Folge, in dem das Unternehmen hinter dem S&P 500 zurückblieb. Als einer der grössten Investoren im Bereich KI wird das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr, das im Juni endet, voraussichtlich fast 100 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen investieren. Nach den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten soll dieser Betrag im folgenden Jahr auf 116 Milliarden US-Dollar steigen.
Der Ausbau der Rechenzentren sorgt für ein wiederauflebendes Umsatzwachstum im Cloud-Computing-Geschäft von Microsoft, aber das Unternehmen war bisher nicht so erfolgreich darin, Kunden dazu zu bewegen, für die in seine Softwareprodukte integrierten KI-Dienste zu bezahlen. Laut Brian Mulberry, Kundenportfoliomanager bei Zacks Investment Management, wollen Investoren nun Renditen aus diesen Investitionen sehen.
«Was wir derzeit beobachten, ist, dass einige Leute ein etwas besseres Qualitätsmanagement in Bezug auf das Cashflow-Management und eine bessere Vorstellung davon suchen, wie die Rentabilität im Bereich KI tatsächlich aussieht», so Mulberry.
Apple
Apple ist mit seinen KI-Ambitionen weit weniger aggressiv als die übrigen Unternehmen der «Magnificent 7». Die Aktie wurde dafür im letzten Jahr abgestraft und verlor bis Anfang August fast 20 Prozent an Wert. Dann aber setzte sie als «Anti-KI»-Aktie durch und stieg bis zum Jahresende um 34 Prozent, da die Anleger das fehlende Risiko von KI-Ausgaben belohnten. Gleichzeitig bestätigten die starken iPhone-Verkäufe den Anlegern, dass das wichtigste Produkt des Unternehmens weiterhin sehr gefragt ist.
Die Beschleunigung des Wachstums wird in diesem Jahr der Schlüssel für die Apple-Aktie sein. Die Dynamik hat sich in letzter Zeit verlangsamt, die Aktie schloss am Freitag höher und vermied damit knapp ihre längste Verlustserie seit 1991. Für das im September endende Geschäftsjahr 2026 wird jedoch ein Umsatzwachstum von 9 Prozent erwartet, das schnellste seit 2021. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31, dem zweithöchsten der «Magnificent 7» nach Tesla, braucht die Aktie einen Schub, um die Rally fortzusetzen.
Alphabet
Vor einem Jahr galt OpenAI als führend im KI-Wettlauf, und Investoren befürchteten, Alphabet könnte ins Hintertreffen geraten. Heute ist die Muttergesellschaft von Google ein Konsensfavorit mit einer dominierenden Position in der KI-Landschaft.
Das neueste Gemini-KI-Modell von Alphabet erhielt begeisterte Kritiken und milderte die Bedenken gegenüber OpenAI. Und seine Tensor-Processing-Unit-Chips gelten als potenzieller wichtiger Treiber für das künftige Umsatzwachstum, der den dominierenden Anteil von Nvidia am KI-Halbleitermarkt schmälern könnte.
Die Aktie stieg im letzten Jahr um mehr als 65 Prozent und erzielte damit die beste Performance unter den «Magnificent 7». Aber wie viel Luft hat sie noch? Das Unternehmen nähert sich einem Marktwert von 4 Billionen US-Dollar, und die Aktien werden zum rund 28-fachen des geschätzten Gewinns gehandelt, was deutlich über ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 20 liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt für dieses Jahr bei nur 3,9 Prozent.
Amazon
Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese war 2025 die schwächste Aktie der «Magnificent 7» und damit das siebte Jahr in Folge in dieser Position. Aber Amazon hat Anfang 2026 einen Blitzstart hingelegt und führt das Feld an.
Ein Grossteil des Optimismus rund um das Unternehmen basiert auf Amazon Web Services, das in den jüngsten Ergebnissen des Unternehmens das schnellste Wachstum seit Jahren verzeichnete. Die Befürchtung, dass AWS hinter seine Konkurrenten zurückfällt, hat den Aktienkurs unter Druck gesetzt, ebenso wie die aggressiven Investitionen des Unternehmens in künstliche Intelligenz, darunter Bemühungen zur Effizienzsteigerung in seinen Lagern, unter anderem durch den Einsatz von Robotern.
Investoren erwarten, dass sich die Effizienzsteigerungen bald auszahlen werden, was dazu führen könnte, dass die Aktie in diesem Jahr vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird.
«Die Automatisierung in den Lagern und ein effizienterer Versand werden enorme Auswirkungen haben», sagte Clayton Allison, Portfoliomanager bei Prime Capital Financial, das Amazon-Aktien besitzt. «Das wird noch nicht so richtig wahrgenommen, aber es erinnert mich an Alphabet im letzten Jahr, das angesichts der Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch OpenAI etwas ins Hintertreffen geraten war und dann richtig durchstartete.»
Meta
Keine andere Aktie in dieser Gruppe zeigt vielleicht besser als Meta, wie skeptisch Investoren gegenüber verschwenderischen Ausgaben für KI geworden sind. CEO Mark Zuckerberg hat teure Übernahmen und die Einstellung von Talenten vorangetrieben, um seine KI-Ambitionen zu verwirklichen, darunter eine Investition von 14 Milliarden US-Dollar in Scale AI, bei der Meta auch den CEO des Start-ups, Alexandr Wang, als Chief AI Officer einstellte.
Diese Strategie kam bei den Aktionären gut an - bis sie es nicht mehr tat. Die Aktie brach Ende Oktober ein, nachdem Meta seine Prognose für die Investitionsausgaben für 2025 auf 72 Milliarden Dollar angehoben und für 2026 «deutlich höhere» Ausgaben prognostiziert hatte.
Als die Aktie im August einen Rekordwert erreichte, lag sie um 35 Prozent über dem Jahreswert, seitdem ist sie jedoch um 17 Prozent gefallen. Für Meta wird es 2026 entscheidend sein, zu zeigen, wie diese Ausgaben die Gewinne steigern.
Tesla
Die Tesla-Aktie war in der ersten Hälfte des Jahres 2025 die Aktie mit der schlechtesten Performance unter den «Magnificent 7», stieg dann aber in der zweiten Hälfte um mehr als 40 Prozent, als CEO Elon Musk den Fokus von den rückläufigen Verkäufen von Elektrofahrzeugen auf selbstfahrende Autos und Robotik verlagerte. Durch diese Rallye liegt die Bewertung von Tesla bei fast dem 200-fachen des geschätzten Gewinns, was es zur zweitteuersten Aktie im S&P 500 hinter dem Übernahmeziel Warner Bros. macht.
Nach zwei Jahren stagnierender Einnahmen wird erwartet, dass Tesla 2026 wieder zu wachsen beginnt. Nach einem geschätzten Rückgang von 3 Prozent im Jahr 2025 sollen die Umsätze laut Daten von Bloomberg in diesem Jahr um 12 Prozent und im nächsten Jahr um 18 Prozent steigen.
Dennoch ist die Wall Street pessimistisch, was die Tesla-Aktie in diesem Jahr angeht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Daten von Bloomberg bei einem Rückgang von 9,1 Prozent in den nächsten 12 Monaten.
(Bloomberg/cash)