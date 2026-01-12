Apple

Apple ist mit seinen KI-Ambitionen weit weniger aggressiv als die übrigen Unternehmen der «Magnificent 7». Die Aktie wurde dafür im letzten Jahr abgestraft und verlor bis Anfang August fast 20 Prozent an Wert. Dann aber setzte sie als «Anti-KI»-Aktie durch und stieg bis zum Jahresende um 34 Prozent, da die Anleger das fehlende Risiko von KI-Ausgaben belohnten. Gleichzeitig bestätigten die starken iPhone-Verkäufe den Anlegern, dass das wichtigste Produkt des Unternehmens weiterhin sehr gefragt ist.