«Die Euphorie rund um die Megacaps der Technologiebranche zeigt sich in den Wachstumserwartungen für die Magnificent Seven, die sich Allzeithochs nähern, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Erträge abschwächen dürften», schrieben die Strategen der Bank of America in einer Mitteilung an ihre Kunden. Da diese Gruppe etwa ein Drittel der Gewichtung des S&P 500 ausmacht, «sehen wir in der durchschnittlichen Aktie mehr Chancen als im Index», schreiben die Strategen.